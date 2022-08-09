В Румынии засухой охвачено более 240 тысяч гектаров земель
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии.
Отмечается, что засуха распространилась на 30 из 41 уездов страны.
Также сообщается, что температура во многих регионах Румынии достигает +40 ℃, а дождей не было уже на протяжении нескольких месяцев.
По данным ведомства, в результате засухи были выжжены посевы пшеницы, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), овса, ржи, кукурузы, подсолнечника и других культур.
28 июля стало известно, что власти 93 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.
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