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В Румынии засухой охвачено более 240 тысяч гектаров земель

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В Румынии общая площадь сельскохозяйственных земель, охваченных засухой, достигла 242 958 га.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии.

Отмечается, что засуха распространилась на 30 из 41 уездов страны.

Также сообщается, что температура во многих регионах Румынии достигает +40 ℃, а дождей не было уже на протяжении нескольких месяцев.

По данным ведомства, в результате засухи были выжжены посевы пшеницы, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), овса, ржи, кукурузы, подсолнечника и других культур.

28 июля стало известно, что власти 93 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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