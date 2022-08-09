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NYT: агенты ФБР могли искать в имении Трампа документы из Белого дома

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Агентов ФБР в имении Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа с большой долей вероятности заинтересовали документы из Белого дома.

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.

«Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привёз с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», — говорится в материале.

Как сообщил знакомый с ходом обыска источник, мероприятие преследовало цель выяснить, остались ли в доме бывшего американского президента какие-либо документы.

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их нежеланием участия Трампа в выборах президента в 2024 году.

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