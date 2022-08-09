В миссии США в ООН ответили на вопрос о предоставлении Лаврову визы на Генассамблею

Представитель постпредства США в ООН ответил на вопрос, касающийся предоставления визы главе российского МИД Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи организации.

«Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», — сказал РИА Новости представитель постпредства.

Он подчеркнул, что США, являясь принимающей стороной, обязаны прилагать все усилия для содействия приезду в район расположения штаб-квартиры ООН всех представителей стран — членов организации.

«Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре.

Об этом распорядился российский лидер Владимир Путин.