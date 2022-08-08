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Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре.
Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом говорится в распоряжении главы государства.

«Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации)», — отмечается в документе.

Как уточнил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре и не планирует на ней выступать.

В июле Россия заявила решительный протест властям США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН.

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