Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре.

Об этом говорится в распоряжении главы государства.

«Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации)», — отмечается в документе.

Как уточнил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин не поедет на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в сентябре и не планирует на ней выступать.

В июле Россия заявила решительный протест властям США из-за отказа выдать визы спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и некоторым членам его делегации, которые направлялись в ООН.