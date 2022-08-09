В Пентагоне заявили о передаче Киеву сотен ракет для РСЗО HIMARS

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что США предоставили Украине сотни снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Мы предоставили множество сотен этих систем (ракет для HIMARS) за последние несколько недель, но я не буду вдаваться в детали насчёт точного числа в нынешнем пакете», — цитирует его ТАСС.

Также в Пентагоне заявили, что Украина получила достаточно западных РСЗО типа HIMARS.

По словам Каля, Украина получила 16 РСЗО HIMARS от Соединённых Штатов, три идентичные установки М270 от Великобритании. Ещё три готовится передать Германия.

8 августа Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд. В пакет помощи в том числе войдут боеприпасы для HIMARS и NASAMS.