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Дипломат Вишневецкий призвал США вывезти своё ядерное оружие из третьих стран

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Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий в ходе обзорной конференции по ДНЯО в ООН заявил, что Вашингтон должен вывезти ядерное оружие из третьих стран.

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — цитирует его РИА Новости.

Также Вишневецкий назвал тот факт, что неядерные страны отрабатывают применение американского ядерного оружия, фактором, который негативно влияет на безопасность и увеличивает риск ядерного конфликта, а также является тормозом для процесса разоружения.

Ранее замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявил, что всё американское и российское ядерное оружие необходимо включить в будущий режим контроля над вооружениями.

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