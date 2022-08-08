Дипломат Вишневецкий призвал США вывезти своё ядерное оружие из третьих стран
«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — цитирует его РИА Новости.
Также Вишневецкий назвал тот факт, что неядерные страны отрабатывают применение американского ядерного оружия, фактором, который негативно влияет на безопасность и увеличивает риск ядерного конфликта, а также является тормозом для процесса разоружения.
Ранее замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявил, что всё американское и российское ядерное оружие необходимо включить в будущий режим контроля над вооружениями.