Генсек ООН работает с МАГАТЭ для организации визита инспекторов на Запорожскую АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш работает с МАГАТЭ для организации визита инспекторов на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь в тесном контакте работает с МАГАТЭ и поддерживает организацию всеми возможными способами», — заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о том, почему до сих пор соответствующую поездку осуществить не удалось.

По его словам, в ООН обеспокоены ситуацией вокруг станции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями.