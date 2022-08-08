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Генсек ООН работает с МАГАТЭ для организации визита инспекторов на Запорожскую АЭС

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш работает с МАГАТЭ для организации визита инспекторов на Запорожскую АЭС.
Генсек ООН работает с МАГАТЭ для организации визита инспекторов на Запорожскую АЭС
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь в тесном контакте работает с МАГАТЭ и поддерживает организацию всеми возможными способами», — заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о том, почему до сих пор соответствующую поездку осуществить не удалось.

По его словам, в ООН обеспокоены ситуацией вокруг станции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями.

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