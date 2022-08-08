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Блинкен заявил, что США надеются на дипломатическое разрешение конфликта на Украине

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Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на дипломатическое разрешение конфликта на Украине.
Блинкен заявил, что США надеются на дипломатическое разрешение конфликта на Украине
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции во время визита в ЮАР.

«Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически спустя время», — приводит слова Блинкена РИА Новости.

Как отметил госсекретарь, в то же время США считают, что «должны защищать установку» о важности суверенитета Украины «для самих украинцев и всего мира».

Ранее сообщалось, что Блинкен с 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, на Филиппины и в ЮАР. В этих странах он планирует в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины.

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