Блинкен заявил, что США надеются на дипломатическое разрешение конфликта на Украине

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на дипломатическое разрешение конфликта на Украине.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции во время визита в ЮАР.

«Мы надеемся увидеть, как и украинский президент, что это разрешится дипломатически спустя время», — приводит слова Блинкена РИА Новости.

Как отметил госсекретарь, в то же время США считают, что «должны защищать установку» о важности суверенитета Украины «для самих украинцев и всего мира».

Ранее сообщалось, что Блинкен с 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, на Филиппины и в ЮАР. В этих странах он планирует в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины.