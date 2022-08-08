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МИД Франции заявил о приверженности Парижа политике «одного Китая»

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила приверженность Парижа политике «одного Китая» и сохранению стабильности в зоне Тайваньского пролива.
МИД Франции заявил о приверженности Парижа политике «одного Китая»
  • AFP

«Глава МИД Франции подтвердила приверженность Парижа своей постоянной политике «одного Китая», а также сохранению мира и стабильности в зоне Тайваньского пролива», — цитирует ТАСС представителя французского внешнеполитического ведомства, который заявил об этом в ходе брифинга.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН заявил, что Пекин ценит заявление Москвы о поддержке принципа «одного Китая».

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