Посла ЕС в Сальвадоре раскритиковали за высказывания о поддержке СМИ на фоне притеснения RT
- AFP
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Как сообщается, 31 июля Рудье по случаю Дня журналиста опубликовал в Twitter видеообращение, в котором, в частности, заявил, что журналисты должны «быть непочтительными, чтобы приподнять занавес, чтобы заглянуть с увеличительным стеклом в неудобные места и предложить новый свет и перспективы».
Он отметил, что обществу необходима «плюралистическая и неуважительная» журналистика. По его словам, работники СМИ являются проводниками перемен и их работа должна быть оценена по достоинству.
Глава фракции партии «Новые идеи» Кристиан Гевара выступил с критикой Рудье.
«Уважаемый посол, разве RT не был разнообразным, отличным от других и неуважительным? Я спрашиваю, потому что в Сальвадоре ни одна газета не запрещена и не подвергается цензуре, а в Европе это так», — заявил он.
Депутат от партии «Новые идеи» Уильям Сориано также написал комментарий в Twitter.
«Уважаемый Франсуа, относится ли эта фраза к российским СМИ, подвергшимся цензуре по всей Европе?» — спросил он, приведя выдержку из статьи газеты El País с заголовком «RT запрещён в Европе, но сотни сайтов позволяют просматривать его контент».
Комментируя такую реакцию на его видеообращение, Рудье заявил, что удивлён тем, что его поздравление с Днём журналиста вызвало столько страстей.
«Приглашаю вас узнать больше об RT и его использовании в качестве официального российского инструмента пропаганды», — добавил он.
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина при этом отметила, что Сальвадор недавно начал брать сигнал телеканала на испанском языке в сети Claro — одного из крупнейших операторов платного телевидения в регионе.