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Телеканал CBS заявил, что внёс изменения в свой сюжет о западной военной помощи Украине

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Телеканал CBS сообщил о внесении изменений в свой сюжет о военной помощи Украине со стороны Запада.
Телеканал CBS заявил, что внёс изменения в свой сюжет о западной военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как пишет РИА Новости, ранее CBS снял документальный фильм, где несколько героев заявили, что часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать её использование.

«Эта статья была обновлена с целью отразить изменения, произошедшие после того, как документальный фильм CBS «Поставки оружия на Украину» был снят. Документальный фильм тоже обновляется», — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, глава волонтёрской организации «Синее и жёлтое» Джонас Охман заявил, что с момента съёмок документального фильма в конце апреля ситуация с доставкой помощи «значительно улучшилась».

В настоящее время при попытке просмотреть документальный фильм CBS появляется предупреждение «Страница не может быть найдена».

В описании говорится, что фильм рассказывает о трудностях получения военной помощи войсками на линии фронта на Украине.

Ранее Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.

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