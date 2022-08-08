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Вирусолог Аграновский о новом виде генипавируса: общественности беспокоиться не о чем

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Анастасия Белоусова
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что группа учёных из Китая и Сингапура выявила в китайских провинциях 35 заразившихся новым видом генипавируса.
Вирусолог Аграновский о новом виде генипавируса: общественности беспокоиться не о чем
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Не стоит бояться этого вируса. Он по описанию малопатогенный, не вызывает тяжёлых симптомов», — отметил вирусолог.

Он добавил, что, по его мнению, этот вирус не будет иметь шансов «вызвать вспышку, не говоря уж об эпидемии».

«Это рутинная, хорошо сделанная работа китайских вирусологов. Специалисты пускай занимаются, общественности беспокоиться пока что абсолютно не о чем», — заключил собеседник RT.

Ранее группа учёных из Китая и Сингапура выявила в китайских провинциях 35 заразившихся новым видом генипавируса.

Уточняется, что симптомы заболевания включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту.

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