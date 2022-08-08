«Пэнпай»: учёные из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса у 35 человек

Группа учёных из Китая и Сингапура выявила в китайских провинциях 35 заразившихся новый видом генипавируса. Об этом сообщило китайское издание «Пэнпай».

Отмечается, что новый генипавирус получил название «Ланъя».

«35 пациентов, заражённых вирусом Ланъя (Langya henipavirus, LayV), были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань», — говорится в материале.

Уточняется, что симптомы заболевания включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

Он отметил, что наблюдается рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.