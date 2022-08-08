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Мэр Будапешта Карачонь заявил пранкерам, что «режиму» Орбана осталось недолго

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Мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил пранкерам, что «режиму» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осталось недолго.
Мэр Будапешта Карачонь заявил пранкерам, что «режиму» Орбана осталось недолго
  • AFP
  • © BERTRAND GUAY / POOL

В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом мэр Будапешта заявил, что премьер Венгрии находится в изоляции.

«Кто бы ни говорил с нашим представителем, все признают, что Орбан всё больше и больше находится в изоляции. Орбан уже даже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были скорее всего уже только в прошлом, исключительно из-за российской агрессии», — сказал Карачонь.

Он также выразил сомнение, что, учитывая всю сложность экономической ситуации, «режим Орбана просуществует долгое время».

Ранее аналитик Аманда Коукли в статье для издания Foreign Policy заявила, что политика Виктора Орбана по отношению к России стала «троянским конём» Москвы для стран Евросоюза.

Выражая несогласие с единой политикой ЕС, Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, отметила Коукли.

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