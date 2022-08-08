Замглавы СБ России Медведев: Грузии и Украине «не видать» членства в ЕС и НАТО

Украине и Грузии «не видать» членства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Думаю, Украине и Грузии не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса», — заявил Медведев.

Он отметил, что в случае принятия решения о вхождении Киева и Тбилиси в ЕС и НАТО объединения ожидают колоссальные издержки.

Саммит лидеров Евросоюза 23 июня согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит проделать «домашнюю работу» перед переходом к новому этапу присоединения к Евросоюзу.