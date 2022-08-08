В Хельсинки демонтируют памятник советского скульптора «Мир во всём мире»

В Хельсинки в ходе реконструкции проезжей части демонтируют памятник советского скульптора Олега Кирюхина «Мир во всём мире», который был подарен Финляндии российской стороной в 1990 году.

Как сообщает РИА Новости, памятник решили перенести в связи в реконструкцией трамвайной линии.

Директор Художественного музея Хельсинки Майя Таннинен-Маттила отметила, что решение никак не связано с ситуацией на Украине.

«Это было уже решено и никак не связано с ситуацией на Украине. Речь не идёт об удалении скульптуры из публичной коллекции нашего музея. Её просто увезут на хранение на время строительных работ», — приводит её слова издание Helsingin Sanomat.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что памятник советскому танку Т-34 в приграничной с Россией Нарве больше «не вписывается в публичное пространство», и предложил его перенести.