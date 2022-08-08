военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Хельсинки демонтируют памятник советского скульптора «Мир во всём мире»

Короткая ссылка
В Хельсинки в ходе реконструкции проезжей части демонтируют памятник советского скульптора Олега Кирюхина «Мир во всём мире», который был подарен Финляндии российской стороной в 1990 году.
В Хельсинки демонтируют памятник советского скульптора «Мир во всём мире»
  • Gettyimages.ru
  • © VW Pics

Как сообщает РИА Новости, памятник решили перенести в связи в реконструкцией трамвайной линии.

Директор Художественного музея Хельсинки Майя Таннинен-Маттила отметила, что решение никак не связано с ситуацией на Украине.

«Это было уже решено и никак не связано с ситуацией на Украине. Речь не идёт об удалении скульптуры из публичной коллекции нашего музея. Её просто увезут на хранение на время строительных работ», — приводит её слова издание Helsingin Sanomat.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что памятник советскому танку Т-34 в приграничной с Россией Нарве больше «не вписывается в публичное пространство», и предложил его перенести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить