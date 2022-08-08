Историк Шаповалов назвал провокацией финансирование ЕК программы по «поддержке» МВД Косова
- AP
«Конечно, такие действия являются провокацией. Фактически они демонстрируют, кто реальный выгодополучатель в данной ситуации — ситуации конфликта и нарушения прав сербов», — объяснил политолог.
По его словам, таким образом становится понятно, «каковы реальные цели ЕС».
«Выделяя деньги косовской власти, ЕС оказывает активное давление на правительство Сербии», — считает Шаповалов.
Ранее стало известно, что ЕК планирует профинансировать программу по «поддержке» МВД Косова.
На его реализацию из европейского бюджета готовы выделить €6,5 млн.