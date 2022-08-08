Историк Шаповалов назвал провокацией финансирование ЕК программы по «поддержке» МВД Косова

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал проект Еврокомиссии, которая намерена выделить €6,5 млн в рамках программы, цель которой — оказать «поддержку» сектору внутренних дел самопровозглашённой республики Косово, а также внедрить европейские стандарты в работу ведомств в данной сфере.

AP