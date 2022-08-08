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Историк Шаповалов назвал провокацией финансирование ЕК программы по «поддержке» МВД Косова

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал проект Еврокомиссии, которая намерена выделить €6,5 млн в рамках программы, цель которой — оказать «поддержку» сектору внутренних дел самопровозглашённой республики Косово, а также внедрить европейские стандарты в работу ведомств в данной сфере.
Историк Шаповалов назвал провокацией финансирование ЕК программы по «поддержке» МВД Косова
  • AP

«Конечно, такие действия являются провокацией. Фактически они демонстрируют, кто реальный выгодополучатель в данной ситуации — ситуации конфликта и нарушения прав сербов», — объяснил политолог.

По его словам, таким образом становится понятно, «каковы реальные цели ЕС».

«Выделяя деньги косовской власти, ЕС оказывает активное давление на правительство Сербии», — считает Шаповалов.

Ранее стало известно, что ЕК планирует профинансировать программу по «поддержке» МВД Косова.

На его реализацию из европейского бюджета готовы выделить €6,5 млн. 

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