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Австрийский политик Гросс раскритиковал стремление ЕС отказаться от российского газа

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Австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс раскритиковал политику стран Евросоюза, которые планируют отказаться от российского газа.

В эфире телеканала OE24.TV он отметил, что после заявлений европейских политиков об отказе от российских энергоресурсов «не нужно жаловаться, что остался без них».

В Twitter Гросс добавил, что такое поведение политиков из ЕС похоже на шизофрению.

Ранее новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America сообщил, что энергетический кризис в европейских странах в ближайшее время будет только усугубляться.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН спрогнозировал ситуацию с поставками газа в Европу.

По его мнению, в ближайшее время стоимость сырья вряд ли упадёт ниже $2000, а осенью будет расти и вполне может достичь прошлогодних рекордов выше $3000 за 1 тыс. куб. м.

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