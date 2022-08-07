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В Минобороны Израиля поручили силовикам готовиться к продолжению боевых действий

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Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий.
В Минобороны Израиля поручили силовикам готовиться к продолжению боевых действий
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское оборонное ведомство.

«Министр обороны Бенни Ганц недавно провёл оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника Генштаба армии, директора спецслужбы МОССАД, главы ШАБАК и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», — отметили в министерстве.

Ранее палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила информацию о заключении перемирия с Израилем.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

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