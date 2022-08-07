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Минздрав сектора Газа заявил о 41 погибшем в результате обстрелов со стороны Израиля

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Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших при обстреле анклава со стороны Израиля достигло 41.
Минздрав сектора Газа заявил о 41 погибшем в результате обстрелов со стороны Израиля
  • AP

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения», — цитирует ведомство РИА Новости.

7 августа сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю в секторе Газа.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

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