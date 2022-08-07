Минздрав сектора Газа заявил о 41 погибшем в результате обстрелов со стороны Израиля

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших при обстреле анклава со стороны Израиля достигло 41.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения», — цитирует ведомство РИА Новости.

7 августа сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю в секторе Газа.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.