МИД КНР: США создали тайваньский кризис для усиления военного присутствия в регионе

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что США спланировали визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе.

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении министра говорится, что США специально создают проблему, после чего используют её для реализации своих стратегических замыслов.

«Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, что требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», — указал он.

Ранее в США заявили, что не считают нужным «исправлять ошибки» в отношениях с КНР.