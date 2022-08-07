военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД КНР: США создали тайваньский кризис для усиления военного присутствия в регионе

Короткая ссылка
Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что США спланировали визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе.
МИД КНР: США создали тайваньский кризис для усиления военного присутствия в регионе
  • Gettyimages.ru

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении министра говорится, что США специально создают проблему, после чего используют её для реализации своих стратегических замыслов.

«Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, что требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», — указал он.

Ранее в США заявили, что не считают нужным «исправлять ошибки» в отношениях с КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить