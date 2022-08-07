МИД КНР: США создали тайваньский кризис для усиления военного присутствия в регионе
- Gettyimages.ru
В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении министра говорится, что США специально создают проблему, после чего используют её для реализации своих стратегических замыслов.
«Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, что требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», — указал он.
Ранее в США заявили, что не считают нужным «исправлять ошибки» в отношениях с КНР.