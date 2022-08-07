Аналитики оценили заявление финского президента об экономическом спаде в Европе
- AP
«Я абсолютно согласен с его словами. Это не первое предупреждение, которое выносят не только лидеры стран, но и экономисты», — высказался Георгий Остапкович.
По его мнению, вероятность рецессии сейчас достигла максимума.
Специалист добавил, что в конце текущего года или же начале следующего Европа, а также США могут попасть в состояние рецессии из-за «очень высокой турбулентности».
Он пояснил, что в основе процессов, ведущих к рецессии, лежат также последствия коронавируса, в том числе когда странами была «выброшена огромная масса необеспеченных денег».
«Естественно, это вызвало инфляцию, которая спровоцировала торможение роста производства», — подчеркнул специалист.
В свою очередь, Владимир Оленченко отметил, что «санкционный угар», в котором продолжают находиться страны ЕС, ведёт к самоограничению.
«Санкции, которые они вводят, возвращаются к ним бумерангом и негативно действуют на экономическое развитие», — заключил аналитик.
Ранее Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе.