Аналитики оценили заявление финского президента об экономическом спаде в Европе

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировали предупреждение президента Финляндии Саули Ниинистё о скором экономическом спаде в Европе.

«Я абсолютно согласен с его словами. Это не первое предупреждение, которое выносят не только лидеры стран, но и экономисты», — высказался Георгий Остапкович.

По его мнению, вероятность рецессии сейчас достигла максимума.

Специалист добавил, что в конце текущего года или же начале следующего Европа, а также США могут попасть в состояние рецессии из-за «очень высокой турбулентности».

Он пояснил, что в основе процессов, ведущих к рецессии, лежат также последствия коронавируса, в том числе когда странами была «выброшена огромная масса необеспеченных денег».

«Естественно, это вызвало инфляцию, которая спровоцировала торможение роста производства», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, Владимир Оленченко отметил, что «санкционный угар», в котором продолжают находиться страны ЕС, ведёт к самоограничению.

«Санкции, которые они вводят, возвращаются к ним бумерангом и негативно действуют на экономическое развитие», — заключил аналитик.

Ранее Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе.