С 9 августа россияне смогут из Владивостока уехать на пароме в Южную Корею
- РИА Новости
Об этом сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA).
«С 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющееся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран при наличии действующей визы», — приводит сообщение РИА Новости.
В то же время граждане России, следующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA.
Все пассажиры обязаны сдать ПЦР-тест в течение 48 часов после прибытия.
Ранее в Агентстве международного сотрудничества Приморья допустили, что в августе может возобновиться перевозка пассажиров из Владивостока в южнокорейский Донхэ на пароме Eastern Dream.