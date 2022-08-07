С 9 августа россияне смогут из Владивостока уехать на пароме в Южную Корею

С 9 августа на паром Eastern Dream, курсирующий из Владивостока в Южную Корею, начнут допускать пассажиров.

Об этом сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA).

«С 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющееся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран при наличии действующей визы», — приводит сообщение РИА Новости.

В то же время граждане России, следующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA.

Все пассажиры обязаны сдать ПЦР-тест в течение 48 часов после прибытия.

Ранее в Агентстве международного сотрудничества Приморья допустили, что в августе может возобновиться перевозка пассажиров из Владивостока в южнокорейский Донхэ на пароме Eastern Dream.