Паромное сообщение из Владивостока в южнокорейский Донхэ может возобновиться в августе
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства международного сотрудничества Приморья.
«Оператор сказал, что... возможно, с августа. Точной даты нет», — уточнил он.
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