Паромное сообщение из Владивостока в южнокорейский Донхэ может возобновиться в августе

В августе может возобновиться перевозка пассажиров из Владивостока в южнокорейский Донхэ на пароме Eastern Dream.

Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства международного сотрудничества Приморья.

«Оператор сказал, что... возможно, с августа. Точной даты нет», — уточнил он.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.