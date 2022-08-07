Посольство: задержание журналистки Асламовой является очередной провокацией Косова
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«Считаем безосновательное задержание Д.М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ», — приводит заявление ТАСС.
В посольстве призвали ООН, миссию ОБСЕ в Косове и миссию ЕС дать публичную оценку инциденту.
Ранее глава МВД самопровозглашённого Косова Джелаль Свечлия сообщил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион.
Позднее Асламову отпустили.