Минобороны КНР: военные учения вокруг Тайваня продлены ещё на один день

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продлила военные учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня по меньшей мере ещё на один день.

AP

Об этом заявила Восточная зона боевого командования НОАК. «В воскресенье Восточная зона боевого командования согласно плану продолжит совместные учения и боевую подготовку в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня», — приводит сообщение ТАСС. Также сообщается, что НОАК планирует наносить авиаудары, а также производить поражение наземных целей. Ранее армия Китайской Народной Республики направила к Тайваню 20 самолётов и 14 военных кораблей в ходе учений.