Минобороны КНР: военные учения вокруг Тайваня продлены ещё на один день
- AP
Об этом заявила Восточная зона боевого командования НОАК.
«В воскресенье Восточная зона боевого командования согласно плану продолжит совместные учения и боевую подготовку в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня», — приводит сообщение ТАСС.
Также сообщается, что НОАК планирует наносить авиаудары, а также производить поражение наземных целей.
Ранее армия Китайской Народной Республики направила к Тайваню 20 самолётов и 14 военных кораблей в ходе учений.