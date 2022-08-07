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Минобороны КНР: военные учения вокруг Тайваня продлены ещё на один день

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продлила военные учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня по меньшей мере ещё на один день.
Минобороны КНР: военные учения вокруг Тайваня продлены ещё на один день
  • AP

Об этом заявила Восточная зона боевого командования НОАК.

«В воскресенье Восточная зона боевого командования согласно плану продолжит совместные учения и боевую подготовку в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня», — приводит сообщение ТАСС.

Также сообщается, что НОАК планирует наносить авиаудары, а также производить поражение наземных целей.

Ранее армия Китайской Народной Республики направила к Тайваню 20 самолётов и 14 военных кораблей в ходе учений.

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