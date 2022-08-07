Аналитик Юшков прокомментировал сообщения СМИ о борьбе между Азией и ЕС за российский газ

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что страны Евросоюза с большой долей вероятности будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы.

«Да, эта борьба, по сути, и так есть — не только за российский СПГ, но и за мировой. Уже несколько лет существует система под названием «ценовой арбитраж». Поставщик СПГ продаёт газ туда, где выше цена», — объяснил аналитик.

Он отметил, что традиционно в Азии были цены выше, «это был более премиальный рынок».

Однако, по его словам, сейчас газ уходит на европейский рынок, потому что там цена выше.

«В этом плане европейцы весь 2022 год переплачивают за газ. Там цены — $1500—2000 за 1 тыс. куб. м. Например, у них есть цель заполнить на 80% газовые хранилища к 1 ноября. В нормальных условиях это стоило бы $5 млрд, а сейчас это будет стоить $50 млрд», — сказал Юшков.

Ранее WSJ опубликовал статью, в которой говорится о вынужденной борьбе стран ЕС с Азией за российский газ.

Авторы статьи предположили, что в Европе ситуация с газом будет ухудшаться с приближением зимы.