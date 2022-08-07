WSJ: страны ЕС будут вынуждены бороться с Азией за российский газ

Страны Европейского союза с большой долей вероятности будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы статьи предположили, что в Европе ситуация с газом будет ухудшаться с приближением зимы.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъём в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведёт к дальнейшему росту цен», — отметили обозреватели.

Кроме того, в статье выразили мнение, что ухудшение уровня жизни европейцев на фоне энергетического кризиса может привести к тому, что Европа откажется от идеи поддержки Украины.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.