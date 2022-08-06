Кисида заявил, что Япония должна стать движущей силой сокращения ядерных вооружений

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в Хиросиме с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Токио намерен стать движущей силой мирового процесса сокращения ядерных вооружений.

«Чёткое осознание реалий произошедшего в Хиросиме является отправной точкой для сокращения ядерных вооружений и построения мира без ядерного оружия. Япония как единственная страна, пострадавшая от атомной бомбардировки, должна стать движущей силой во главе этого процесса, — цитирует его ТАСС.

Кисида отметил намерение Японии тесно сотрудничать с ООН в данной области.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Гутерреш заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.