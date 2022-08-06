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Академик Арбатов допустил, что США могут снова применить ядерное оружие

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Руководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.
Академик Арбатов допустил, что США могут снова применить ядерное оружие
  • Gettyimages.ru

«В случае прямого столкновения, если произойдёт дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия... Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — цитирует Арбатова РИА Новости.

Он рассказал, что американцы не считают атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году актом агрессии.

«Они считают это актами возмездия агрессору. С этим можно спорить, но это господствующая в США точка зрения», — отметил Арбатов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.

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