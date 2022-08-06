Академик Арбатов допустил, что США могут снова применить ядерное оружие

Руководитель Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов допустил, что Соединённые Штаты могут снова применить ядерное оружие в случае эскалации ситуации.

«В случае прямого столкновения, если произойдёт дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия... Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — цитирует Арбатова РИА Новости.

Он рассказал, что американцы не считают атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году актом агрессии.

«Они считают это актами возмездия агрессору. С этим можно спорить, но это господствующая в США точка зрения», — отметил Арбатов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.