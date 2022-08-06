Bloomberg: премьер Франции Борн заявила о создании штаба для борьбы с засухой
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«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — заявила Борн.
Уточняется, что антикризисный штаб будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов, а также контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и производство энергии.
28 июля стало известно, что власти 93 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.
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