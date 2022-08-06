военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Bloomberg: премьер Франции Борн заявила о создании штаба для борьбы с засухой

Короткая ссылка
Правительство Франции сформировало антикризисный штаб по борьбе с засухой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра страны Элизабет Борн.
Bloomberg: премьер Франции Борн заявила о создании штаба для борьбы с засухой
  • AP

«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — заявила Борн.

Уточняется, что антикризисный штаб будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов, а также контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и производство энергии.

28 июля стало известно, что власти 93 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить