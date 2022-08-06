Bloomberg: премьер Франции Борн заявила о создании штаба для борьбы с засухой

Правительство Франции сформировало антикризисный штаб по борьбе с засухой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра страны Элизабет Борн.

«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — заявила Борн.

Уточняется, что антикризисный штаб будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов, а также контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и производство энергии.

28 июля стало известно, что власти 93 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.

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