Глава МИД Южной Кореи выразил надежду на нормализацию отношений с Россией

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе короткой встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) выразил надежду на нормализацию отношений с Россией.

Об этом РИА Новости рассказали в южнокорейском МИД.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также украинский кризис.

«Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и России и восстановление мира на Украине», — заявил Пак Чин.

Кроме того, глава южнокорейского МИД попросил Лаврова, чтобы украинский кризис никаким образом не коснулся граждан Южной Кореи, проживающих в России.

Между тем, ранее Южная Корея объявила о намерении присоединиться к механизму ограничения цен на российскую нефть, который обсуждается странами G7.