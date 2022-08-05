Пентагон отказался помогать Вашингтону с мигрантами

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал вашингтонской мэрии в помощи национальной гвардии с приёмом нелегальных мигрантов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, приезжих отправляют автобусами в столицу США граничащие с Мексикой штаты в знак протеста против неспособности властей справиться с миграционным кризисом.

«Мы пришли к выводу, что такого рода поддержка отрицательно скажется на боеготовности Национальной гвардии округа Колумбия», — говорится в ответе Пентагона.

Отмечается, что для помощи мигрантам в регионе функционирует неправительственная организация, которая получила грант федеральных властей.

Окружной суд США Западного округа Луизианы ранее не позволил президенту США Джо Байдену отменить политику высылки иммигрантов на основании эпидемиологических ограничений, которую вёл его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп.