В Пентагоне заявили об интересе КНР к запуску диалога по контролю над вооружениями

Председатель КНР Си Цзиньпин в беседах с американским президентом Джо Байденом говорил о важности диалога о контроле над вооружениями, но дальше заявлений дело не продвинулось, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

«В ходе ряда контактов... они говорили о важности начала таких обсуждений и участия в мероприятиях по ограничению рисков, но пока мы не видели, чтобы КНР проявляла готовность пойти дальше», — цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы Пентагона, Пекин работает над реализацией программы «утроения и потенциально учетверения» собственного стратегического потенциала.

Каль подчеркнул, что США хотели бы участия Китая в диалоге как по ядерному оружию, так и по сопоставимым по возможностям конвенциональным вооружениям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.

Представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО отметил, что США нарушают договор и передают ядерное оружие другим странам.