В Пентагоне заявили об интересе КНР к запуску диалога по контролю над вооружениями
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«В ходе ряда контактов... они говорили о важности начала таких обсуждений и участия в мероприятиях по ограничению рисков, но пока мы не видели, чтобы КНР проявляла готовность пойти дальше», — цитирует его РИА Новости.
По словам замглавы Пентагона, Пекин работает над реализацией программы «утроения и потенциально учетверения» собственного стратегического потенциала.
Каль подчеркнул, что США хотели бы участия Китая в диалоге как по ядерному оружию, так и по сопоставимым по возможностям конвенциональным вооружениям.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.
Представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО отметил, что США нарушают договор и передают ядерное оружие другим странам.