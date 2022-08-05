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В Пентагоне заявили об интересе КНР к запуску диалога по контролю над вооружениями

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Председатель КНР Си Цзиньпин в беседах с американским президентом Джо Байденом говорил о важности диалога о контроле над вооружениями, но дальше заявлений дело не продвинулось, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.
В Пентагоне заявили об интересе КНР к запуску диалога по контролю над вооружениями
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«В ходе ряда контактов... они говорили о важности начала таких обсуждений и участия в мероприятиях по ограничению рисков, но пока мы не видели, чтобы КНР проявляла готовность пойти дальше», — цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы Пентагона, Пекин работает над реализацией программы «утроения и потенциально учетверения» собственного стратегического потенциала.

Каль подчеркнул, что США хотели бы участия Китая в диалоге как по ядерному оружию, так и по сопоставимым по возможностям конвенциональным вооружениям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.

Представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО отметил, что США нарушают договор и передают ядерное оружие другим странам.

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