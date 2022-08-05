Опубликовано видео работы системы ПРО «Железный купол» в Израиле

Опубликовано видео работы системы противоракетной обороны «Железный купол» по ракетам, выпущенным по Израилю со стороны сектора Газа. Видео сняла корреспондент RT Далия Аннамари.

В свою очередь, в пресс-службе израильской армии заявили, что по всему сектору Газа военные Израиля атакуют цеха по производству оружия, склады и огневые позиции «Исламского джихада».

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что в Тель-Авиве не заинтересованы в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боятся их.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.