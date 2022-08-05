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Депутат Ананских прокомментировал принятие ЕС плана по снижению спроса на газ

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Полина Полетаева
Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15%.
Депутат Ананских прокомментировал принятие ЕС плана по снижению спроса на газ
  • РИА Новости

«Я очень критически отношусь к реализации этого плана. Потому что невозможно отследить, как в домохозяйствах используется электричество», — сказал депутат.

По его мнению, страны ЕС тратят свои силы не на то, что надо.

«Вместо того чтобы мудрить и придумывать какие-то несуразные идеи, гораздо проще сделать всё, чтобы открыть «Северный поток — 2», — добавил Ананских.

Он также отметил, что всё это задумывалось только для того, чтобы объёмы продаж американского СПГ увеличились.

«Но, к сожалению, пострадали как граждане, так и предприятия Европы», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

Отмечается, что данное решение направлено на то, чтобы повысить безопасность энергоснабжения ЕС.

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