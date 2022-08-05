Депутат Ананских прокомментировал принятие ЕС плана по снижению спроса на газ
- РИА Новости
«Я очень критически отношусь к реализации этого плана. Потому что невозможно отследить, как в домохозяйствах используется электричество», — сказал депутат.
По его мнению, страны ЕС тратят свои силы не на то, что надо.
«Вместо того чтобы мудрить и придумывать какие-то несуразные идеи, гораздо проще сделать всё, чтобы открыть «Северный поток — 2», — добавил Ананских.
Он также отметил, что всё это задумывалось только для того, чтобы объёмы продаж американского СПГ увеличились.
«Но, к сожалению, пострадали как граждане, так и предприятия Европы», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.
Отмечается, что данное решение направлено на то, чтобы повысить безопасность энергоснабжения ЕС.