ВКС уничтожили террористов «Лива Шухада Эль-Карьятейн» из контролируемой США зоны Эт-Танф

ВКС России в ходе воздушного патрулирования в Сирии обнаружили и уничтожили группу террористов — членов «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге республики.

РИА Новости