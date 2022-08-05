ВКС уничтожили террористов «Лива Шухада Эль-Карьятейн» из контролируемой США зоны Эт-Танф
- РИА Новости
Как сообщили в Минобороны России, патрулирование осуществлялось 4 августа.
В ведомстве уточнили, что, действуя из пустыни, боевики совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии.
Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.