Блинкен: переговоры с Россией об обмене заключёнными продолжатся по установленным каналам

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой об обмене заключёнными по утверждённым для этого каналам.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Пномпене.

«То, что министр иностранных дел Лавров сказал сегодня утром, и сказал это публично, было, что они (Россия. — RT) готовы взаимодействовать через те каналы, которые мы создали специально для этой цели. Мы будем продолжать (эту работу. — RT)», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.