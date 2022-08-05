Уволенный посол Украины оценил отказ Берлина провести выставку разбитой российской техники
Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.
«Я обращаюсь к мэру (Берлина. — RT) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине», — заявил Мельник.
Он назвал решение об отмене проведения выставки настоящим скандалом.
По данным издания, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед посольством России в Берлине, но их заявка была отклонена.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.
27 июля Мельник в интервью Ziet сообщил, что покинет Берлин через две-три недели.