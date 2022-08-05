Уволенный посол Украины оценил отказ Берлина провести выставку разбитой российской техники

Уволенный с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал решение властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.

Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

«Я обращаюсь к мэру (Берлина. — RT) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине», — заявил Мельник.

Он назвал решение об отмене проведения выставки настоящим скандалом.

По данным издания, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед посольством России в Берлине, но их заявка была отклонена.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

27 июля Мельник в интервью Ziet сообщил, что покинет Берлин через две-три недели.