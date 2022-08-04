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Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью отслеживает последние сообщения о напряжённости в зоне Нагорного Карабаха и вокруг него. Мы сейчас не можем подтвердить эти данные», — приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик добавил, что ООН призывает стороны проявлять сдержанность и решать все вопросы посредством диалога.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности в связи с обострением в Карабахе призвала все стороны воздержаться от применения силы.

Также в Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона выражает озабоченность эскалацией напряжённости в Нагорном Карабахе.

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