В Турции заявили, что Эрдоган намерен поднять вопрос о покупке самолётов-амфибий у России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять вопрос покупки самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи 5 августа. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

«Будет выведен на определённую стадию вопрос о покупке самолётов (самолётов-амфибий) у России», — сказал он агентству Anadolu. Его слова передаёт РИА Новости.

По его словам, этот вопрос будет поднят в ходе переговоров, поскольку он легко решаем.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.

10 июля сообщалось, что пожар начался в турецком курортном городе Бодрум в лесном массиве Муглы.