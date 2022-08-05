В Турции заявили, что Эрдоган намерен поднять вопрос о покупке самолётов-амфибий у России
- РИА Новости
«Будет выведен на определённую стадию вопрос о покупке самолётов (самолётов-амфибий) у России», — сказал он агентству Anadolu. Его слова передаёт РИА Новости.
По его словам, этот вопрос будет поднят в ходе переговоров, поскольку он легко решаем.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.
10 июля сообщалось, что пожар начался в турецком курортном городе Бодрум в лесном массиве Муглы.