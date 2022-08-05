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В Турции заявили, что Эрдоган намерен поднять вопрос о покупке самолётов-амфибий у России

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять вопрос покупки самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи 5 августа. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
В Турции заявили, что Эрдоган намерен поднять вопрос о покупке самолётов-амфибий у России
  • РИА Новости

«Будет выведен на определённую стадию вопрос о покупке самолётов (самолётов-амфибий) у России», — сказал он агентству Anadolu. Его слова передаёт РИА Новости.

По его словам, этот вопрос будет поднят в ходе переговоров, поскольку он легко решаем.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что ведомство начало работы по пересмотру наказаний за поджоги лесов.

10 июля сообщалось, что пожар начался в турецком курортном городе Бодрум в лесном массиве Муглы.

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