Суд Парижа утвердил просьбу США об отзыве запроса об экстрадиции Винника

Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила просьбу США об отзыве запроса на экстрадицию Александра Винника и окончании дела в отношении россиянина на территории Франции.

«В связи с просьбой США отозвать их запрос об экстрадиции суд вынес решение об утверждении этой просьбы и о вашем освобождении», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении, после чего смогут вернуть в Грецию, откуда его можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.