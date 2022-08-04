Лавров заявил о заинтересованности России в развитии отношений с Камбоджей

Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Камбоджей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с премьер-министром страны Хун Сеном.

Он отметил, что взаимоотношения между государствами имеют очень добрую и позитивную историю.

«Мы развиваем сотрудничество в целом ряде областей: космической, гуманитарной, военной, технической, в вопросах безопасности. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы наши отношения продолжали углубляться», — цитирует Лаврова ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранее планы на поездку Лаврова в Азию, заявила, что дипломат «везёт сотрудничество, а не провокацию», как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.