военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лавров заявил о заинтересованности России в развитии отношений с Камбоджей

Короткая ссылка
Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Камбоджей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с премьер-министром страны Хун Сеном.

Он отметил, что взаимоотношения между государствами имеют очень добрую и позитивную историю.

«Мы развиваем сотрудничество в целом ряде областей: космической, гуманитарной, военной, технической, в вопросах безопасности. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы наши отношения продолжали углубляться», — цитирует Лаврова ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранее планы на поездку Лаврова в Азию, заявила, что дипломат «везёт сотрудничество, а не провокацию», как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить