Захарова: самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самолёт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вылетает в сторону Азии.

«Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, Лавров планирует визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия — АСЕАН в Камбодже.

Захарова добавила, что в регионе сейчас жарко, «во всех смыслах».

Также представитель МИД подчеркнула, что глава МИД России везёт в Азию сотрудничество, а не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее Захарова с иронией прокомментировала сообщения о том, что спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.