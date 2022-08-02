Захарова: самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии
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«Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии», — написала она в своём Telegram-канале.
По её словам, Лавров планирует визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия — АСЕАН в Камбодже.
Захарова добавила, что в регионе сейчас жарко, «во всех смыслах».
Также представитель МИД подчеркнула, что глава МИД России везёт в Азию сотрудничество, а не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Ранее Захарова с иронией прокомментировала сообщения о том, что спецборт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси направляется в аэропорт Тайбэя.