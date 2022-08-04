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Власти Австралии закупили 450 тысяч вакцин от оспы обезьян

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Австралия закупила 450 тыс. вакцин от оспы обезьян в рамках сдерживания вспышки заболевания.

По данным газеты Canberra Times со ссылкой на главу Минздрава страны Марка Батлера, власти подписали соглашение с Bavarian Nordic о закупке препаратов.

Из общего числа 22 тыс. доз прибудут в Австралию на этой неделе, а другие партии поступят в течение 2022 и 2023 года.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что организация пока не располагает данными об эффективности имеющихся вакцин от оспы обезьян.

Также Гебрейесус сообщил, что ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию против заболевания.

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