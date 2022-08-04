Россия отвергла обвинения в ущербе ядерной безопасности на Украине из-за спецоперации
Он напомнил о заявлениях некоторых делегаций, в которых отмечалась озабоченность ситуацией вокруг ядерных объектов на Украине. По словам дипломатов, причиной стало присутствие там российских военных — в частности, речь шла о Чернобыльской АЭС и Запорожской станции.
«Действия наших вооруженных сил никоим образом не наносят ущерба ядерной безопасности на Украине», — приводит слова Вишневецкого ТАСС.
Дипломат отметил, что целью взятия под охрану этих объектов российскими военными было не допустить их использование националистическими украинскими формированиями и иностранными наёмниками для организации ядерных провокаций.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.
В постоянном представительстве России при ООН предупредили о сохранении рисков ядерной провокации на украинских АЭС.