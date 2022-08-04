RaiNews24: в Италии арестовали имущество архитектора Чирилло за выполнение заказов россиян
По данным телеканала RaiNews24, предпринимателя обвинили в налоговых правонарушениях.
В соответствии с решением органов власти у бизнесмена конфисковали ряд объектов недвижимости, деньги на банковских счетах и наличные средства, драгоценности, произведения современного искусства и вертолёт.
Общая сумма имущества, на которое наложен арест, составила €141 млн.
Как сообщает ТАСС, в 2014 году указом президента России Владимира Путина Ланфранко Чирилло получил российское гражданство.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении полномочий.