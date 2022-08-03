Суд в Москве арестовал экс-руководителя аппарата главы МЧС

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении полномочий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Ольги Кисельковой.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Сойникову В.Е., обвиняемому по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, совершённое лицом, занимающим государственную должность, повлёкшее тяжкие последствия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 октября 2022 года», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Сойников задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий.