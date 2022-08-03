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Задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС Сойников

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Бывший руководитель аппарата главы МЧС России Вадим Сойников задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
Задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС Сойников
  • РИА Новости

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте Вадима Сойникова.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Заседание пройдёт сегодня», — рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Отмечается, что аппарат министра как структурное подразделение МЧС упразднили весной этого года.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы не стал арестовывать по делу о пожаре в хостеле инспектора пожарного надзора Романа Сабельникова, при этом продлив срок его задержания на 72 часа для представления сторонами дополнительных материалов.

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