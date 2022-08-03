Глава МИД ФРГ исключила возможность продления сроков эксплуатации оставшихся в стране АЭС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила возможность продления сроков эксплуатации оставшихся в стране атомных электростанций.

Об этом она сказала в Монреале на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своей канадской коллегой Мелани Жоли.

«Как для члена «Зелёных», продление их (АЭС. — RT) сроков эксплуатации — не вариант», — цитирует Бербок ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Германия может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет три атомные электростанции, оставшиеся в стране.